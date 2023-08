Va in giro all’Arenella con pistole e coltelli in auto: arrestato 28enne a Napoli Il giovane è stato fermato nella notte dagli agenti della Polizia di Stato mentre si trovava in auto in via San Giacomo dei Capri.

A cura di Valerio Papadia

Se ne andava in giro tranquillamente, armato, per le strade dell'Arenella, quartiere collinare di Napoli: per questo un giovane di 27 anni – già noto alle forze dell'ordine – è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Questa notte, gli agenti del locale commissariato, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato un'automobile che procedeva molto lentamente in via Piscicelli: insospettitisi, gli agenti hanno deciso, una volta giunti in via San Giacomo dei Capri, di fermare quella vettura.

Controllando gli occupanti dell'automobile, i poliziotti hanno scoperto che il conducente, per l'appunto il 27enne, nascondeva indosso una pistola Beretta calibro 22 con matricola abrasa e cinque cartucce; indosso, il giovane aveva anche un coltello con la lama lunga 10 centimetri.

Ancor più insospettiti, gli agenti del commissariato Arenella hanno deciso allora di estendere la perquisizione anche all'abitacolo, rinvenendo un altro coltello con la lama lunga 7 centimetri. Al termine del controllo, dunque, il 27enne è stato arrestato per porto illegale di arma clandestina ed è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere; per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.