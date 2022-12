Va in Comune per sposarsi e scopre di avere già moglie da 8 anni: il matrimonio non si può annullare Prescritti i termini per l’annullamento del matrimonio avvenuto all’insaputa di un 39enne di Pastena.

A cura di Pierluigi Frattasi

[Immagine di repertorio]

Va in Comune per sposarsi, ma scopre di avere già moglie da 8 anni e di non poter contrarre quindi matrimonio con la sua legittima fidanzata. È accaduto ad un uomo di 39 anni di Pastena, in provincia di Salerno. Una volta arrivato in Municipio, infatti, il 15 luglio 2020, il giovane si è trovato di fronte ad un estratto dell’atto di matrimonio presentatogli dall’ufficiale di Stato civile del Comune, stipulato a Santo Domingo il 10 luglio del 2014, con una sconosciuta 39enne di Barahona, in Repubblica dominicana, attualmente residente a Legnano, in provincia di Milano. A riportare la notizia il quotidiano La Città di Salerno.

Il 39enne ha scoperto di essere sposato a una sconosciuta

Una doccia gelata per la coppia di promessi sposi, che ha visto così piombare un ostacolo improvviso al desiderio di convolare a nozze. Per il 39enne è stato come un fulmine a ciel sereno. Quel giorno, infatti, secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava a Salerno, mentre l’istanza di trascrizione di matrimonio veniva inviata direttamente dall’Ambasciata italiana a Santo Domingo. Il giovane, secondo le prime informazioni, sarebbe stato in passato in Repubblica Dominicana, ma ha negato di aver mai conosciuto quella donna.

La denuncia e l'inchiesta archiviata: reati prescritti

A questo punto, il 39enne ha sporto denuncia in Questura a Salerno, presentando come prova il proprio passaporto nel quale si evinceva che in quel periodo non era in Repubblica Dominicana, ma in Italia. Ed è stata avviata un’inchiesta per sostituzione di persona e falso ideologico. Ma il fascicolo è stato archiviato perché i reati sono andati in prescrizione.

Il volo disperato a Santo Domingo, ma il matrimonio resta valido

Cosa si può fare a questo punto? Al giovane viene suggerita anche la possibilità di accertare eventualmente l’ipotetica falsità del matrimonio in sede civile. Il 39enne ha presentato ricorso, ma anche questo è stato respinto. Alla fine, dopo un lungo iter giudiziario, è andato fino a Santo Domingo per chiedere l’annullamento della formazione dell’atto di matrimonio. Ma anche in questo caso la domanda è stata ritenuta inammissibile.