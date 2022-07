Va al compleanno della ex e la prende a pugni, arrestato vicino alla discoteca a Napoli I carabinieri hanno arrestato un 39enne di Caivano (Napoli): ha raggiunto la ex in una discoteca di Coroglio e le ha tirato un pugno in faccia per poi fuggire.

A cura di Nico Falco

Si è presentato al compleanno della sua ex fidanzata, in una discoteca di Bagnoli, Napoli Ovest, e le ha tirato un pugno in faccia per poi scappare subito dopo. La fuga è però durata pochi minuti: mentre era ancora in zona si è trovato faccia a faccia coi carabinieri. Protagonista un 39enne di Caivano, che a quella ragazza non avrebbe potuto manco avvicinarsi: i suoi comportamenti passati gli erano valsi, oltre all'interruzione della relazione, anche un divieto di avvicinamento con distanza minima di un chilometro.

L'allarme intorno alle 4 della notte scorsa, quando alcune ragazze hanno telefonato al 112 per chiedere aiuto: una loro amica era stata aggredita all'interno della discoteca Riva, a Coroglio, mentre stava festeggiando il compleanno da un ragazzo che era arrivato all'improvviso, l'aveva picchiata davanti a tutti ed era andato via. Questione di pochi secondi, ma lo avevano riconosciuto: era l'ex fidanzato dell'amica, che dalla fine della loro relazione non aveva mai smesso di tormentare la 35enne e in qualche modo aveva saputo che l'avrebbe trovata in quel locale. Annotati generalità, descrizione e vestiti, la sala operativa ha inviato sul posto una pattuglia e ha diramato la nota di ricerca.

Il 39enne è stato intercettato poco dopo da una gazzella del Nucleo Radiomobile di Napoli, che era in zona per un servizio di routine specifico per la movida; i carabinieri lo hanno rintracciato in via Nisida, a poche centinaia di metri dalla discoteca, e per lui sono scattate le manette. Oltre che dell'aggressione, il 39enne dovrà anche rispondere dell'inosservanza del provvedimento emesso nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria.