Va a passeggiare per cercare un po’ di fresco, anziana si perde sul Monte Epomeo di Ischia Si perde sul monte Epomeo di Ischia, anziana trovata in piena notte vagare fra i boschi.

A cura di Redazione Napoli

Era uscita di casa per cercare un po' di fresco sui sentieri del Monte Epomeo dell'isola di Ischia, ma la sera non ha fatto rientro alla propria abitazione. Ieri allarme per una donna 72enne di cui si erano perse le tracce. Il marito, 78enne, si è quindi presentato dai carabinieri per denunciarne la scomparsa.

I militari di Ischia e di Barano insieme ai colleghi forestali di Casamicciola. hanno perlustrato tutti i sentieri del bosco con la preziosa collaborazione della protezione civile e di alcuni volontari del luogo.

Le ricerche si sono poi focalizzate nell'ultima posizione individuata sul cellulare della donna dalla centrale operativa dei carabinieri di Napoli. La donna è stata ritrovata verso le 2 di notte, quando i Carabinieri forestali di Casamicciola Terme hanno visto la donna vagare disorientata. La signora sta bene ed è stata affidata ai familiari.