Va a firmare dai carabinieri in scooter, ma ha la patente sospesa: moto sequestrata e multa salata È accaduto a Marano, nella provincia di Napoli, dove un 40enne si è presentato dai carabinieri per rispettare l’obbligo di firma in sella al suo scooter. Peccato che il 40enne avesse la patente sospesa, fosse senza casco e senza assicurazione: multa da 6mila euro e mezzo sequestrato; il 40enne è tornato così a casa a piedi.

A cura di Valerio Papadia

Si è presentato dai carabinieri per rispettare l'obbligo di firma a cui è sottoposto, in sella al suo scooter. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che al centauro era stata sospesa la patente: per lui multa salata e mezzo sequestrato. Protagonista della vicenda un 40enne, già noto alle forze dell'ordine, mentre teatro della storia è Marano, cittadina della provincia di Napoli, a Nord del capoluogo campano. Come ogni giorno, il 40enne si è presentato alla locale stazione dei carabinieri per adempiere all'obbligo di firma a cui è sottoposto: l'uomo è arrivato in caserma a bordo del suo scooter, senza casco, e ha apposto la firma.

I militari della Sezione Radiomobile, però, una volta adempito ai suoi obblighi, hanno chiesto al 40enne se fosse la stessa persona a cui, qualche settimana prima, era stata ritirata la patente. Il 40enne si è profuso in scuse fantasiose, che però non hanno persuaso i carabinieri: per l'uomo è scattata una multa di 6mila euro per aver guidato lo scooter senza casco, senza patente (che è stata revocata definitivamente) e senza copertura assicurativa; il mezzo a due ruote è stato inoltre posto sotto sequestro e il 40enne costretto a fare ritorno a casa a piedi.

Il comma XV dell'articolo 116 del Codice della Strada, infatti, sancisce: "Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro". Mentre l'articolo 193 del Codice della Strada sancisce la pena amministrativa per chi guida senza assicurazione, che rischia una multa che va dai un minimo di 849,00 fino a 3.396,00 euro.