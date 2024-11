video suggerito

Va a fare una radiografia col documento falso: serviva per una truffa assicurativa Un 32enne è stato arrestato dalla polizia ad Afragola (Napoli): aveva tentato di fare una radiografia con un documento falso, avrebbe ammesso che sarebbe servita per una truffa assicurativa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Si era presentato in un centro diagnostico di Afragola, in provincia di Napoli, per fare una radiografia. All'accettazione, però, aveva presentato un documento falso: la fotografia era la sua, ma i dati erano quelli di un'altra persona. Quando è arrivata la polizia l'uomo ha ceduto, ha ammesso che quella carta di identità era contraffatta e ha spiegato anche il motivo: l'esame sarebbe servito per una pratica assicurativa. Per il 32enne è scattato l'arresto con l'accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

La vicenda risale a ieri, 26 novembre. Protagonista un giovane napoletano, che nel pomeriggio aveva raggiunto il centro diagnostico e si era registrato per sottoporsi all'esame. La contraffazione era stata scoperta dagli addetti, che avevano quindi fatto partire la segnalazione alle forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato di Afragola sono arrivati nella struttura poco dopo, l'uomo era ancora lì. È bastato un controllo a terminale per appurare, senza dubbio, che quel documento non era originale: il numero e i dati corrispondevano a quello intestato ad un'altra persona.

Messo di fronte all'evidenza, il 32enne non ha potuto fare altro che ammettere. Quando gli agenti gli hanno chiesto spiegazioni, domandandogli cosa se ne sarebbe fatto di un esame clinico registrato a nome di un'altra persona, l'uomo avrebbe risposto che sarebbe servito come allegato per una pratica assicurativa, per ottenere un risarcimento; la sua versione va naturalmente verificata, ma viene ritenuta altamente probabile: si sarebbe trattato di un tentativo di truffa, tramite la quale l'intestatario del documento si sarebbe fatto "certificare" dei problemi di salute che in realtà non aveva.