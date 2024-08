video suggerito

Urla contro una coppia, poi spara tre colpi contro di loro e contro la casa: arrestato Un 52enne di Carinola arrestato dai carabinieri: ha prima urlato contro una coppia di coniugi, poi ha sparato tre colpi di fucili. I due sono illesi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ha esploso tre colpi di fucili contro l'abitazione di una coppia di coniugi, forse per vecchi dissidi di carattere familiare. La vicenda è avvenuta a Carinola, in provincia di Caserta: l'uomo, un 52enne del posto, si trova ora agli arresti domiciliari, e dovrà rispondere di tentato omicidio e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo. Illesi i coniugi nell'abitazione, che hanno denunciato il tutto ai carabinieri di Mondragone.

Tutto è accaduto nella serata di ieri, quando la coppia durante l'orario di cena ha sentito urla dal cortile della propria abitazione: quando i due sono usciti per vedere cosa stesse accadendo, l'uomo in cortile ha iniziato a sparare. Il primo colpo in aria, il secondo verso la porta d'ingresso e il terzo verso la facciata dell'abitazione: tutti in rapida successione, con il secondo colpo che ha solo sfiorato uno dei due coniugi. Poi, l'uomo è salito in macchina e si è allontanato.

I due coniugi, per lo spavento, non sono riusciti a chiedere aiuto, per paura che l'uomo ritornasse: questa mattina però, la coppia ha avvisato i carabinieri che hanno trovato due cartucce per fucile esplose e rilevato i colpi sparati contro la porta d'ingresso e la facciata della casa. Per l'aggressore sono scattati i controlli domiciliari, dove i militari dell'Arma hanno trovato un fucile da caccia calibro 12 e 20 cartucce, le stesse di quelle esplose nella sera precedente contro l'abitazione delle vittime, facendo così scattare la denuncia: ora è ai domiciliari in attesa di rispondere dalle accuse di tentato omicidio e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo.