Trasporto pubblico a Napoli

Uovo di Pasqua gigante nella metro Linea 1 di Napoli: ha i colori della pace L’uovo gigante con l’arcobaleno della Pace installato nella stazione della metro Linea 1 di Toledo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un uovo di Pasqua gigante con i colori della bandiera della pace è comparso nei corridoi della stazione della metro Linea 1 di Toledo. È opera dell'artista scultoreCiro Marotta, dipendente dell'Anm, che ha realizzato anche l'albero di Natale in legno, esposto sempre nella stazione della metropolitana lo scorso dicembre. L'uovo di Pasqua gigante è stato posizionato negli scorsi giorni e già è diventato un attrattore per tantissimi turisti e visitatori, che si stanno scattando selfie e fotografie.

La scultura gigante nella stazione di Toledo

L'enorme scultura è stata posizionata nella Stazione di Toledo, considerata una delle stazioni dell'arte più belle del mondo. L'uovo, infatti, si può anche aprire. All'interno c'è un comodo sedile proprio per trasformare l'enorme scultura in una scenografia per le foto di famiglia. Sopra l'uovo campeggia la scritta "Peace & Love", ossia Pace e Amore.

Vallini (Usb): "No alle guerre"

Per Adolfo Vallini, sindacalista Usb,

L'ANM esprime il suo no alla guerra con un gigantesco uovo di Pasqua Arcobaleno posto nella stazione Toledo della metropolitana di Napoli. Si tratta di un'opera realizzata dal dipendente ANM, Ciro Marotta, l'artista che a dicembre utilizzando materiali riciclati realizzò un albero di Natale in legno nella stazione Toledo. Un'opera fotografata da milioni di turisti provenienti da tutto il mondo.

E conclude:

In un momento storico cosi drammatico che evoca scenari apocalittici, dove a morire sotto le bombe sono soprattutto bambini e civili, come dipendenti ANM ci uniamo al condiviso messaggio contro la guerra e per la pace nel mondo. No alla guerra, no alle armi. No ai crimini di guerra contro i bambini. Abbassate le armi.