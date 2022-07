Uomo trovato morto accanto al suo scooter, stava andando a lavorare: indagini in corso Il cadavere dell’uomo, 35 anni, è stato trovato all’alba di questa mattina tra Montoro e Aiello del Sabato, nella provincia di Avellino.

Tragico ritrovamento, all'alba di questa mattina, lunedì 25 luglio, nella provincia di Avellino: il cadavere di un uomo di 35 anni, un operaio residente a Montoro di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato trovato accanto al suo scooter. Da quanto si apprende, il 35enne, che lavorava presso un'azienda di Serino, si stava recando proprio al lavoro: a ritrovare il suo cadavere e ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni automobilisti in transito, che hanno notato lo scooter e il corpo dell'uomo all'incrocio tra la frazione di Sant'Angelo e il Comune di Aiello del Sabato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 35enne: per lui non c'era più nulla da fare.

Sul luogo del tragico ritrovamento sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, nonché l'Autorità Giudiziaria, che ha disposto indagini più approfondite sulla vicenda al fine di identificare le cause della morte del 35enne: il corpo dell'uomo è stato così trasferito all'obitorio dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia; gli inquirenti vogliono stabilire se il 35enne sia rimasto vittima di un malore oppure se sia deceduto in seguito a un incidente stradale.