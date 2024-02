Uomo spara dal balcone: terrore a San Giovanni a Teduccio, polizia sul posto Panico questa mattina a San Giovanni a Teduccio, periferia Est di Napoli: un uomo ha cominciato a sparare dal balcone. Sul posto la Polizia di Stato, che ha chiuso la strada e sta cercando di parlare con l’uomo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Scene di panico e caos questa mattina, giovedì 8 febbraio, a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli: un uomo si è affacciato al balcone della sua abitazione e ha cominciato a sparare all'impazzata. È accaduto in via Raffaele Testa: sul posto è prontamente intervenuta la Polizia di Stato, che ha circoscritto l'area e ha chiuso la strada al transito veicolare e pedonale. Non si esclude nessuna ipotesi: non si esclude che l'uomo possa avere ucciso la moglie e si sia barricato in casa per sfuggire all'arresto.