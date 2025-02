Uomo precipita dall’hotel Ambassador a Napoli, morto sul colpo. Indagini della Polizia

video suggerito

A cura di Nico Falco

Un uomo è precipitato dall'hotel Ambassador, nel centro di Napoli, poco prima delle 10 di oggi, 12 febbraio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia di Stato. Inutili i soccorsi: è deceduto sul colpo. Sull'accaduto sono in corso indagini. Al momento non si esclude nessuna ipotesi; è verosimile che si sia trattato di un suicidio ma viene tenuta in considerazione anche la possibilità che si sia trattato di un incidente. I poliziotti sono al lavoro per la ricostruzione della dinamica e per l'identificazione della vittima. Verifiche sono in corso anche tra i clienti dell'hotel per capire se possa trattarsi di uno degli ospiti.