Si tuffa in mare per salvare i figli, 49enne muore annegato a Battipaglia Un uomo è deceduto nella tarda mattinata di oggi nel Salernitano, annegato in mare; si sarebbe tuffato per salvare i figli che era in difficoltà.

Si sarebbe accorto che i figli erano in difficoltà in acqua e, senza pensarci un attimo, si sarebbe tuffato in mare per tentare di riportarli a riva; ma la corrente avrebbe avuto la meglio e sarebbe morto annegato. É la ricostruzione, per il momento al vaglio degli investigatori, della tragedia che ha visto coinvolto un 49enne, deceduto nel mare di Battipaglia, in provincia di Salerno.

L'uomo, originario di Angri, era sulla spiaggia libera che si trova nei presso dei lido Malibù; il corpo è stato portato a terra dai bagnini della struttura balneare adiacente, ma nonostante i soccorsi non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118, intervenuti in seguito all'allarme, dopo i disperati tentativi di rianimazione hanno solo potuto constatare il decesso. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai poliziotti del commissariato di Battipaglia, agli ordini del vicequestore Giuseppe Fedele, intervenuti insieme ai militari della Guardia Costiera.