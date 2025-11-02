Uomo aggredito con un martello e un piccone nel Casertano: ferito alla testa e al braccio. Denunciato un 37enne

Immagine di repertorio

Violenza nella tarda serata di ieri, sabato 1° novembre, a Succivo, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 37 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo aver aggredito un conoscente con un piccone e un martello. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Sant'Arpino e da quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Marcianise, tra il 37enne e un suo conoscente, mentre entrambi si trovavano in via Alcide De Gasperi a Succivo, sarebbe scoppiata una lite, i cui motivi non sono ancora chiari, al culmine della quale il 37enne ha colpito l'altro uomo con un piccone e un martello; l'aggressore si è poi allontanato a bordo della sua automobile, una Fiat Idea.

L'uomo ferito è stato portato in ospedale

Le tempestive indagini dei militari dell'Arma, che si sono avvalsi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e delle testimonianze delle persone presenti, hanno permesso di identificare subito il 37enne, che è stato raggiunto e denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi o strumenti atti a offendere e lesioni personali; i carabinieri hanno anche sequestrato il martello e il piccone utilizzati per l'aggressione. L'uomo ferito, invece, è stato portato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, dove gli sono state riscontrate ferite alla testa e alla gamba, giudicate guaribili in 15 giorni. Proseguono le indagini dei carabinieri per individuare le motivazioni della lite e dell'aggressione.