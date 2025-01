video suggerito

Uomo accoltellato durante una lite sul Lungomare di Salerno: fermato il presunto aggressore L'aggressione è andata in scena nella mattinata odierna, al culmine di una lite che ha coinvolto tre persone. Indagini in corso da parte della Polizia di Stato.

A cura di Valerio Papadia

Sangue nella mattinata di oggi, mercoledì 22 gennaio, sul Lungomare di Salerno, dove un uomo è stato accoltellato durante una lite. Nella fattispecie questa mattina, mentre erano impegnati in servizi preventivi di controllo del territorio, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno sono intervenuti sul lungomare cittadino dove era stata segnalata una lite tra tre giovani, poi presto degenerata; poco prima, infatti, un cittadino extracomunitario aveva ferito con un'arma da taglio uno degli altri soggetti coinvolti nella lite.

Il giovane ferito è stato portato in ospedale: fortunatamente, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia di Stato hanno invece identificato e fermato il presunto autore dell'aggressione, che è stato portato negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti. I poliziotti della Squadra Mobile e quelli dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico continuano le indagini per fare piena luce su quanto accaduto sul lungomare cittadino, sul quale proseguiranno, nei prossimi giorni, anche le attività di pattugliamento e di controllo del territorio messe in campo dalla Questura.