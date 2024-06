video suggerito

Uomo a piedi sull'Asse Mediano tra auto in corsa prova a saltare il guard rail: salvato dalla Polizia Il 45enne napoletano era in cura in una casa di riposo di Grumo Nevano, dalla quale era fuggito poco prima. Salvato dai poliziotti che passavano di lì per caso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un uomo a piedi sull'Asse Mediano di Napoli fa lo slalom sulla carreggiata tra le auto in corsa, poi tenta di scavalcare il guard rail spartitraffico, ma viene bloccato dalla Polizia di Stato prima di riuscirsi. Attimo di panico sulla SS162NC, meglio conosciuta come l'Asse Mediano, strada molto trafficata che collega Napoli ai comuni dell'area nord del capoluogo partenopeo. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola che si trovavano a passare per caso sulla strada e hanno notato l'uomo, visibilmente confuso, che zigzagava pericolosamente tra le auto.

I poliziotti passavano per caso e hanno notato l'uomo a piedi in strada

Gli agenti non ci hanno pensato due volte e gli si sono accostati con cautela per fermarlo e aiutarlo. Per fortuna, alla fine, nonostante le sue resistenze, sono riusciti a calmarlo e a portarlo in salvo. L'episodio è accaduto nella mattinata di martedì 11 giugno 2024, ma se ne è venuti a conoscenza solo oggi. I poliziotti stavano percorrendo l'Asse Mediano in direzione di Acerra, in provincia di Napoli, quando hanno notato, nella carreggiata opposta, direzione Lago Patria, la presenza di un uomo appiedato, in evidente stato di agitazione, che stava attraversando la carreggiata più volte nonostante lo scorrimento di veicoli a forte velocità.

Il 45enne era fuggito da una casa di riposo

A quel punto, i poliziotti hanno raggiunto l’uomo, che nel frattempo stava per scavalcare il guard-rail centrale nel tentativo di impegnare l’altra carreggiata, e lo hanno messo in sicurezza riportandolo alla calma nonostante avesse tentato più volte di divincolarsi. Dagli accertamenti fatti successivamente, si è scoperto che l’uomo, un 45enne napoletano, era fuggito da una casa di riposo di Grumo Nevano dove risultava in cura.