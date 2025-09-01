Uno schiaffo, poi 3 coltellate: 17enne ferito da tre giovani in piazza del Gesù

Un fendente alla coscia destra, uno alla sinistra, il terzo all'addome: ha rischiato decisamente molto un 17enne napoletano, finito nella tarda serata al Pronto Soccorso per tre coltellate; sarebbe stato aggredito da tre coetanei mentre era in scooter in piazza del Gesù. I medici hanno escluso il pericolo di vita. In ospedale sono interventi gli agenti della Polizia di Stato per l'avvio delle indagini.

Il ferimento, stando alle parole della vittima, sarebbe avvenuto intorno alle 23.30 nella piazza del centro di Napoli. Il giovane sarebbe stato avvicinato da tre ragazzi che erano su un altro scooter; uno di loro gli avrebbe tirato uno schiaffo e subito dopo avrebbe tirato fuori un coltello, sferrando diversi fendenti. Il 17enne è stato colpita alle cosce e all'addome. Subito dopo i tre si sarebbero dileguati.

Non si sarebbe trattato di una rapina né di una discussione nata al momento: secondo il giovane il responsabile sarebbe un coetaneo con cui avrebbe litigato in precedenza; si sarebbe, insomma, trattato di una sorta di vendetta legata a vecchi rancori. I poliziotti, dopo avere acquisito la testimonianza della vittima, hanno avviato gli accertamenti a riscontro della sua versione; si vaglia la possibilità che elementi importanti per le indagini possano arrivare dalle telecamere di sorveglianza pubbliche e private installate in piazza del Gesù, indicata come il luogo del ferimento, e nelle strade circostanti.