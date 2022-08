Trasporto pubblico a Napoli

Unico Campania, aumentano i prezzi dei biglietti Anm e Eav: Circum, bus e metro più care Aumentano le tariffe per il trasporto pubblico a Napoli: per spostarsi con Anm il biglietto passa a 1,20 euro. Rincari anche per Eav. La tabella completa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aumentano i prezzi dei biglietti singoli di Unico Campania: l'aumento riguarda in primis i biglietti singoli, mentre per ora non saranno toccati gli abbonamenti. Un aumento che però ha fatto infuriare gli utenti del trasporto pubblico, già alle prese con i disservizi giornalieri con i quali fare i conti. Gli aumenti riguardano sia l'Azienda Nazionale Mobilità, sia l'Ente Autonomo Volturno: di fatto, spostarsi da e per Napoli dal 1° agosto 2022 costa di più.

De Gregorio (Eav): "Nessun aumento, solo un adeguamento all'inflazione"

"Non c'è nessun aumento per i pendolari (chi fa abbonamento) ma solo per il biglietto singolo. Di pochi centesimi disposto dalla Regione per tutte le aziende di trasporto della Campania per recuperare parzialmente l’inflazione ultimi cinque anni": così Umberto De Gregorio, numero uno di Eav che gestisce tra le altre la Cumana e la Circumvesuvina, quest'ultima da sempre nel mirino dei pendolari che lamentano ritardi, soprressioni e disagi di ogni tipo a bordo dei treni che collegano l'area vesuviana a Napoli. "Quello che serve davvero ed urgentemente è un forte aumento del fondo nazionale trasporti", ha aggiunto ancora De Gregorio, "Eav ad esesempio per gestire il servizio prende lo stesso importo nominale di dieci anni fa. Per questo tutte le aziende del TPL da Roma alla Sicilia sono in crisi".

La nuove tariffe Unico Campania (dal 1° agosto 2022)

Questa la tabella di Unico Campania con i nuovi prezzi dei biglietti, in vigore da lunedì 1° agosto 2022. L'Anm ha specificato che i possessori di biglietti con la vecchia tariffa potranno utilizzarli fino ad esaurimento delle scorte personali.