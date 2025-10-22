napoli
Video thumbnail

Undici rapine, 5 in appena due ore ai distributori di benzina: presa coppia nel Vesuviano

La Polizia ha arrestato due uomini, accusati di 11 rapine in poco più di un mese; 5 di questi erano stati consumati in due ore il 3 settembre nel Vesuviano.
A cura di Nico Falco
Una delle rapine, ripresa dalle telecamere del distributore di carburante
Una delle rapine, ripresa dalle telecamere del distributore di carburante

Avrebbero commesso 11 rapine in poco più di un mese, e cinque di queste le avrebbero messe a segno in appena due ore, sempre con la stessa tecnica: arrivavano in due, arma puntata contro la vittima, poi la fuga con l'incasso. Ricostruzioni che hanno portato al carcere per un 34enne e un 30enne, accusati di essere diventati il terrore dei distributori di carburante del Vesuviano; l'ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal Tribunale di Nola su richiesta della Procura, è stata eseguita dalla Polizia di Stato.

Cinque rapine alle pompe di benzina in due ore

I due indagati sono accusati di concorso in rapina pluriaggravata e continuata, furto e ricettazione. Le indagini sono partite il 3 settembre scorso, giorno in cui c'è stata la sequenza più serrata di colpi: cinque, tra le 19:30 e le 21:30. Tutte con lo stesso modus operandi: due uomini, a bordo di un'automobile e con il volto travisato con maschere di una nota saga cinematografica, hanno rapinato vari distributori di carburante tra Sant'Anastasia, Somma Vesuviana e Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli.

La coppia collegata a 11 rapine in totale

Nel corso delle indagini la Squadra Mobile ha esaminato le registrazioni della videosorveglianza pubblica e privata e ascoltato diversi testimoni; gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato a ritenere che la coppia non si sia resa responsabile solo delle cinque rapine del 3 settembre ma, in totale, di 11 colpi, da quel giorno fino al successivo 9 ottobre, con un bottino totale di circa diecimila euro.

I due destinatari del provvedimento, hanno inoltre appurato i poliziotti, usavano come nascondiglio un'abitazione di Acerra, dove conservavano armi, veicoli rubati e altro materiale usato per commettere le rapine.

Cronaca
