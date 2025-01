Undici cinghiali investiti e uccisi da un tir: strage in provincia di Avellino

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente nella provincia di Avellino, dove si è verificata una vera e propria strage di cinghiali: undici esemplari sono stati investiti e uccisi da un tir. L'incidente si è verificato sulla Strada Statale Ofantina bis, all'altezza dello svincolo per Cairano. Ancora poco chiara la dinamica; da quanto si apprende, l'autista dell'autoarticolato si è improvvisamente ritrovato i cinghiali sulla strada e non è riuscito a evitarli, investendone e uccidendone, come detto, undici.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale dell'Asl di Avellino per tutti gli accertamenti del caso. Inoltre, le operazioni di rimozione del veicolo incidentato – che ha riportato notevoli danni alla carrozzeria – e delle carcasse dei cinghiali hanno richiesto alcune ore, con conseguenti ripercussioni sulla circolazioni automobilistica sull'Ofantina.

In provincia di Avellino investito e ucciso anche un lupo

Quello di Cairano non è, però, l'unico incidente verificatosi nelle ultime ore nell'Avellinese nel quale siano rimasti coinvolti, e purtroppo uccisi, degli animali. Sulla Strada Statale 7, nel territorio di Conza della Campania, è stato investito e ucciso un esemplare di lupo di circa due anni: l'animale è stato travolto mentre inseguiva un branco di cinghiali.