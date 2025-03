Scontri tra gruppi nel carcere di Avellino, detenuto in fin di vita: 11 arresti

video suggerito

A cura di Nico Falco

Undici persone, tutte già detenute nel carcere di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino, sono state arrestate con l'accusa di tentato omicidio aggravato: sono accusati di avere pestato e ridotto in fin di vita un altro recluso, a distanza di mesi ancora ricoverato in ospedale. L'ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal gip di Avellino, è stata eseguita a partire dalle prime ore di oggi, 10 marzo, dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Penitenziaria, coordinati dalla locale Procura della Repubblica.

I fatti contestati risalgono allo scorso 22 ottobre, quando nel penitenziario avellinese c'era stata una rivolta; i detenuti si erano asserragliati in una sezione della casa circondariale ed era seguita una violenta contrapposizione tra due gruppi. Nel corso degli scontri c'era stato un raid punitivo nei confronti del 25enne napoletano Paolo Piccolo; un gruppo di detenuti era riuscito ad entrare al primo piano, nell'area destra, e, nonostante l'intervento della Penitenziaria, aveva raggiunto la cella numero 8, dove si trovava la vittima. L'uomo, quando la situazione era tornata sotto controllo, era stato portato in ospedale e si trova ancora in prognosi riservata al "Moscati".

Le indagini hanno portato all'identificazione degli 11 detenuti che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero preso parte al pestaggio; nel corso delle perquisizioni effettuate poche ore dopo il raid erano stati sequestrati scarpe, tute e scaldacollo, su cui sono stati effettuati accertamenti tecnici. I provvedimenti di oggi sono stati emessi su richiesta del pm Luigi Iglio e sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile di Avellino e dal Nic della Penitenziaria. Venerdì scorso la situazione del carcere di Avellino era stata al centro di un incontro tra il Procuratore generale della Corte d'Appello di Napoli, Aldo Policastro, e il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma.