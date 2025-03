Una rete da pesca abusiva grande due campi da calcio lungo la costa di Castellammare di Stabia

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una rete da pesca grande quanto due campi da calcio è stata scoperta dalla Guardia Costiera di Castellammare di Stabia guidata dal Comandante Andrea Pellegrino e il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli lungo la costa stabiese. Durante un'operazione di pattuglia, infatti, i militari a bordo del battello pneumatico hanno individuato una enorme rete da pesca di circa 200 metri, ovvero l’equivalente di due campi da calcio, priva dei necessari contrassegni identificativi previsti dalle normative vigenti.

Per di più la rete era situata vicino alla banchina adiacente ai cantieri Fincantieri, rappresentando così anche un serio rischio per la sicurezza della navigazione e per l'ecosistema marino. Una volta localizzata nella sua interezza, la rete è stata immediatamente rimossa e sequestrata, mentre è stato aperto un procedimento per il momento contro ignoti. Fortunatamente, fa sapere la Guardia Costiera, non sono stati trovati pesci intrappolati nella rete. "Questo episodio si inserisce in una serie di interventi", fanno sapere dal Comando, "da parte della Guardia Costiera volti a prevenire e sanzionare comportamenti illeciti che possano compromettere la sicurezza e l'ambiente marino".