Una raccolta fondi per Alessia Lamberti, la giovane operatrice socio-sanitaria rimasta vittima di un incidente stradale nel quale ha subito l'amputazione di una gamba. Alessia, 25 anni, è originaria di Giugliano in Campania, ma già da qualche anno vive a Trieste, dove lavora presso una clinica del quartiere di Cattinara, dove si occupa di ragazzi autistici. Ed è lì che la giovane è rimasta vittima di un incidente, nel quale le è stata amputata una gamba. Ma oltre al danno, per lei, è arrivata anche la beffa quando ha scoperto che l'assicurazione che aveva stipulato on-line era falsa.

Tutto regolare con i pagamenti, che la ragazza aveva effettuato regolarmente. Ma tutto che, in realtà, si è rivelato una truffa. E così, niente risarcimento ed anche un lungo percorso di riabilitazione diventato troppo costoso per lei. E così gli amici hanno pensato di organizzare una raccolta fondi su GoFundMe, per aiutarla a racimolare la cifra che le servirà per iniziare le sue costose cure: cinquantamila euro l'obiettivo da raggiungere, ma in poche ore già diverse migliaia di euro sono state versate sul conto aperto per la raccolta.

Gli amici e i genitori hanno diffuso la raccolta fondi in Rete, nella speranza di raggiungere quanto prima la cifra necessaria. "Noi, amici di Alessia, abbiamo organizzato questa raccolta fondi con l'obiettivo di aiutarla ad affrontare le spese del percorso riabilitativo: protesi adeguata, visite specialistiche, assistenza fisioterapica, auto", scrivono in una nota correlata alla raccolta fondi, "Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano. Ma se non ci fosse quella goccia all'oceano mancherebbe. Se anche tu vuoi far parte dell'oceano, la Tua goccia sarà di grande aiuto per Alessia, che non dimenticherà mai".