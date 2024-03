Una nuova torre ripetitore alta 30 metri a Napoli Est, protesta dei cittadini: “È vicino alle scuole” La nuova antenna ripetitore installata a Ponticelli, nell’area est. I cittadini protestano. Il caso in Comune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Una nuova torre antenna con ripetitore è stata installata a Napoli Est negli scorsi giorni. La colossale struttura di circa 30 metri d'altezza è stata realizzata in pochi giorni nei pressi di via Gennaro Pasquariello a Ponticelli, all'altezza del civico 50. Ma i cittadini adesso vogliono vederci chiaro: "È vicina alle scuole", hanno scritto diversi condomini in una lettera inviata al Comune di Napoli. Il caso è arrivato in consiglio comunale, dove la commissione Infrastrutture, presieduta da Nino Simeone, ha scritto all'assessore Vincenzo Santagada, all'Unità Operativa Tutela Ambientale, alla Polizia Locale di San Giovanni e all'Arpac, per avere ragguagli e capire se tutto sia in regola.

Nel documento firmato dal consigliere Nino Simeone si legge:

È pervenuta allo scrivente un segnalazione, che si allega, da parte dei residenti di alcuni condomini di via Gennaro Pasquariello, i quali lamentano l’installazione di un ripetitore all’altezza del civico n. 50, a pochi metri di distanza da numerosi palazzi, scuole ed attività commerciali. I residenti sono molto preoccupati per i potenziali rischi per la salute pubblica derivanti dall’esposizione alle onde elettromagnetiche, ed occorre fornire loro un urgente riscontro. Si chiede, pertanto, di ricevere informazioni su tale impianto e sul rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sull'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

La lettera dei residenti

Ma cosa scrivono i residenti di Ponticelli?

Nei giorni scorsi all’altezza del civico 50 di Via Pasquariello-Napoli è spuntato un ripetitore di telefonia mobile di circa 30 metri senza che i residenti ne fossero a conoscenza. Si fa presente che l’area adiacente la “nuova torre” sorge a poche decine di metri da numerosi palazzi (ex is. 19-37-36-35-40-21-22) e pertanto si chiedono le seguenti informazioni con urgenza al fine di tutelare anzitutto la salute pubblica, nonché l’aspetto paesaggistico della zona, facendo presente che questa antenna è sorta senza consultare i residenti, ma soprattutto non tiene conto che a poche decine di metri ci sono abitazioni, SCUOLE PUBBLICHE, area di coltivazione dell’Istituto Agrario statale, nonché area molto affollata di non residenti, in quanto percorso obbligato di accesso all’Autostrada e aree mercatali.

E conclude:

Si chiede alla S.V. di verificare che per questa “torre di circa 30 metri” è stata rilasciata dagli organi competenti con tutte le regolari autorizzazioni (territoriali, comunali, regionali, ambientali, arpac etc.) nonché di valutare lo spostamento della stessa in zone più sicure.