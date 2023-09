Una nuova casa per la Salernitana, lo stadio Arechi cambia volto Sarò lo stadio “Volpe” ad ospitare temporaneamente la squadra, in attesa che i lavori siano finiti.

A cura di Vincenzo Piccolo

Lo stadio Arechi di Salerno presto cambierà volto. A stabilirlo è stato chi, oggi 7 settembre, era seduto intorno al tavolo della riunione sul progetto di ristrutturazione svoltasi nelle stanze di Palazzo Santa Lucia. Oltre che i rappresentanti politici a seguire la spiegazione dei lavori c'erano anche l’amministratore delegato dell'U.S Salernitana 1919 Maurizio Milan e Andrea Cardinaletti per la Lega Calcio.

Dove andrà la Salernitana

Ma nel frattempo dove potrà giocare la seconda squadra in Seria A della regione Campania? Durante l'incontro è stato presentato un altro progetto per la realizzazione di uno stadio provvisorio. Ai partecipanti è stata esposta la volontà di voler procedere con la riqualificazione del campo sportivo "Volpe", che si trova sempre nelle vicinanze dell'Arechi. La soluzione esposta sembrerebbe essere quella più qualificata perché consente la realizzazione di strutture provvisorie e, nel contempo, consentirebbe di non spostare la tifoseria fuori dal perimetro cittadino.

A coordinare il tutto sarebbe la stessa Lega Calcio, che si occupa degli impianti sportivi salernitani, che dovrà verificare tutte le condizioni di accesso, fruibilità e sicurezza dello stadio "temporaneo". A margine dell'incontro questa soluzione ha raccolto un parere favorevole unanime. Ora si procederà con lo stilare un protocollo d'intesa fra tutte le parti interessare dove il fattore determinante dell'approvazione sarà sicuramente il tempo per il completamento dei lavori.

Per ora la Salernitana resta all'Arechi, perché da un primo bilancio temporale, sembra che il Volpe sarà pronto per dicembre 2024.