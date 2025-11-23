Una grossa buca si apre in via Manzoni a Posillipo: strada chiusa al traffico
Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, domenica 23 novembre, in via Alessandro Manzoni, a Posillipo, quartiere collinare di Napoli: per cause che sono ancora in corso di accertamento, una grossa buca si è aperta improvvisamente in strada, nelle vicinanze dell'ospedale Fatebenefratelli. Sono stati alcuni passanti, notata la grossa buca sull'asfalto, ad allertare le autorità: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, i volontari della Protezione Civile, i vigili del fuoco e il personale della Napoli Servizi che, rilevata la grossa profondità della voragine e la pericolosità della situazione, hanno chiuso la strada alla circolazione, sia automobilistica che pedonale.
Fortunatamente, la grossa buca che si è aperta in via Manzoni non ha fatto registrare feriti, né danni a cose. Le autorità competenti stanno ultimando le verifiche del caso per determinare le cause del cedimento e per ripristinare la sicurezza della sede stradale; pertanto, non sono ancora stati resi noti i tempi di ripristino, cioè non si sa ancora quando la strada – importante asse viario di Posillipo – sarà riaperta alla circolazione.
Esattamente due mesi fa, lo scorso 23 settembre, un'altra voragine si era aperta a Posillipo: in quella occasione, a essere interessata dal cedimento stradale era stata via Ferdinando Russo. A determinare la grossa buca era stato il maltempo e non si esclude che anche nel caso di via Manzoni possano aver contribuito le intense piogge degli ultimi giorni.