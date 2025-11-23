Una grossa buca si apre in via Manzoni a Posillipo: strada chiusa al traffico

Una grossa buca nell’asfalto si è aperta in via Manzoni, a Posillipo, quartiere collinare di Napoli, nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenute le autorità competenti, che hanno chiuso la strada.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, domenica 23 novembre, in via Alessandro Manzoni, a Posillipo, quartiere collinare di Napoli: per cause che sono ancora in corso di accertamento, una grossa buca si è aperta improvvisamente in strada, nelle vicinanze dell'ospedale Fatebenefratelli. Sono stati alcuni passanti, notata la grossa buca sull'asfalto, ad allertare le autorità: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, i volontari della Protezione Civile, i vigili del fuoco e il personale della Napoli Servizi che, rilevata la grossa profondità della voragine e la pericolosità della situazione, hanno chiuso la strada alla circolazione, sia automobilistica che pedonale.

Fortunatamente, la grossa buca che si è aperta in via Manzoni non ha fatto registrare feriti, né danni a cose. Le autorità competenti stanno ultimando le verifiche del caso per determinare le cause del cedimento e per ripristinare la sicurezza della sede stradale; pertanto, non sono ancora stati resi noti i tempi di ripristino, cioè non si sa ancora quando la strada – importante asse viario di Posillipo – sarà riaperta alla circolazione.

Esattamente due mesi fa, lo scorso 23 settembre, un'altra voragine si era aperta a Posillipo: in quella occasione, a essere interessata dal cedimento stradale era stata via Ferdinando Russo. A determinare la grossa buca era stato il maltempo e non si esclude che anche nel caso di via Manzoni possano aver contribuito le intense piogge degli ultimi giorni.