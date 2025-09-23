Grossa voragine a Posillipo, la strada sprofonda per il maltempo: arrivano pompieri e polizia locale

Foto Marcello Matrusciano

Una grossa voragine si è aperta in via Ferdinando Russo a Posillipo. La strada questa mattina, martedì 23 settembre, è improvvisamente sprofondata, producendo una buca di oltre un metro di diametro. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, allertati dal consigliere della I Municipalità Chiaia, Posillipo, San Ferdinando, Marcello Matrusciano (Pd): "Si è verificato uno sprofondamento stradale in Via Ferdinando Russo, in prossimità del civico 17 – scrive il consigliere – Ho immediatamente allertato la Polizia Municipale e ABC Napoli (n.segn.1337981) e i Vigili del Fuoco".

I vigili del fuoco hanno provveduto a transennare l'area per metterla in sicurezza, mentre i tecnici dell'acquedotto pubblico hanno iniziato le indagini nel sottosuolo per capire i motivi del cedimento. Il crollo del manto stradale ha, infatti, svelato una cavità sottostante. Prima della riparazione e del ripristino bisognerà capire la causa all'origine del dissesto.

La Protezione civile proroga l'allerta meteo

Intanto, la Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali. Sono previste ancora precipitazioni intense su tutto il territorio, causate da una perturbazione proveniente da mare che interesserà soprattutto la fascia costiera: fino alle 23.59 di oggi, come indicato nell'avviso di ieri, l'avviso riguarda tutte le zone ad esclusione della 7 (Tanagro) e della 8 (Basso Cilento). Dalle 23.59 di oggi 23 settembre e fino alle 23.59 di domani, 24 settembre, l'allerta meteo di livello Giallo riguarderà l'intera Campania, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Oggi, a causa del maltempo, si sono registrati allagamenti nelle isole di Ischia, Capri e Procida.