Una bomba “a grappolo” ritrovata ad Afragola: 20 piccoli ordigni legati insieme per essere più distruttivi La scoperta dei carabinieri all’interno di un box auto: la bomba artigianale pesa complessivamente 5 chili; due uomini, incensurati, sono stati denunciati.

A cura di Valerio Papadia

Una bomba artigianale potenzialmente devastante quella ritrovata dai carabinieri da Afragola, nella provincia di Napoli: si tratta di una bomba "a grappolo", dal momento che 20 ordigni, del peso di circa 250 grammi ciascuno, sono stati legati insieme per dare vita a un ordigno potenzialmente più distruttivo. La bomba, costruita come detto artigianalmente, pesa circa 5 chili.

Scoperti due scooter rubati, munizioni e droga

La scoperta della bomba è stata effettuata dai carabinieri del Nucleo Investigativo della compagnia di Castello di Cisterna in un box auto in un parco residenziale di Afragola. All'interno del garage, i militari dell'Arma hanno rinvenuto anche 130 munizioni di vario calibro, 4 panetti di hashish e due scooter, risultati rubati, che erano già stati quasi completamente smontati. I proprietari del box auto, due giovani incensurati del posto, sono così stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria; i carabinieri stanno effettuando indagini più approfondite sulla vicenda.

Pieno di droga, scavalca la recinzione della caserma dei carabinieri

Ancora da Afragola arriva una storia alquanto singolare: questa notte, un uomo di 32 anni, residente in Abruzzo, è stato denunciato dai carabinieri poiché ha scavalcato la recinzione e si è improvvisamente introdotto in caserma. L'uomo è stato prontamente bloccato dai militari, che lo hanno perquisito: come se non bastasse, il 32enne aveva con sé tre dosi di crack e un flacone di metadone.