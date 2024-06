video suggerito

Un ventenne accoltellato al torace a Nola: è in gravi condizioni in ospedale Un ventenne è stato accoltellato al torace nella notte a Nola, in provincia di Napoli: è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale del Mare a Ponticelli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un ventenne è stato accoltellato nella notte a Nola, nella provincia di Napoli: il giovane è stato portato in ospedale dove si trova in prognosi riservata ed in pericolo di vita. Indagano sulla vicenda i carabinieri della locale stazione assieme al Nucleo Operativo Radiomobile di Nola. Il giovane, originario di Tufino, è incensurato e non si conosce ancora l'esatta dinamica della vicenda. Secondo quanto ricostruito finora, l'episodio sarebbe accaduto questa notte in via Padre Francesco Palliola, a poche centinaia di metri dall'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.

Non è chiaro cosa sia accaduto: pare che il giovane sia stato colpito verosimilmente con un coltello al torace, ma non è chiaro né il motivo né l'autore del gesto. Portato prima all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, distante poche centinaia di metri dal luogo del ferimento, è stato poi trasferito a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli, presso l'Ospedale del Mare dove si trova ora ricoverato: il giovane è in gravi condizioni ed è in prognosi riservata, in pericolo di vita. I carabinieri della stazione di Nola e del Nucleo Operativo Radiomobile locale stanno ora cercando di fare chiarezza sull'episodio e raccogliere quanti più elementi possibili per capire cosa sia accaduto e risalire all'autore o agli autori del gesto, per il quale non è chiaro neppure il movente.