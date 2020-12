Babbo Natale arrestato a Castellammare di Stabia. Sì, questa mattina, nella cittadina alle pendici del Vesuvio, nella provincia di Napoli, un uomo che indossava il tipico costume natalizio di Santa Claus, è stato fermato e denunciato dagli agenti della Polizia Municipale: è accaduto nella Villa Comunale, al centro di Castellammare di Stabia. Da quanto si apprende, i vigili urbani impegnati in controlli del territorio volti a far rispettare le normative anti-Covid, in piazza Umberto hanno notato l'uomo vestito da Babbo Natale mentre passeggiava in compagnia del figlio: quando gli agenti della Municipale lo hanno avvicinato per chiedergli spiegazioni, l'uomo si è rifiutato di fornire le sue generalità e i documenti; non contento, l'uomo ha anche cercato di aggredire i vigili urbani.

Gli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia si sono visti così costretti ad arrestare l'uomo e a portarlo al Comando per le formalità del caso: il provetto Babbo Natale ha però opposto resistenza, urlando e rifiutandosi di seguire i vigili nell'auto di pattuglia. Tanti i cittadini che si trovavano in quel momento nella piazza principale della città che hanno filmato e poi pubblicato sui social network i vigili che cercando di far entrare Santa Claus nell'auto, mentre questi si dimena e urla. In conclusione, l'uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale. Durante i controlli, i vigili urbani hanno anche accertato che lo scooter sul quale viaggiava l'uomo vestito da Babbo Natale era sprovvisto della copertura assicurativa: per questo, è scattata la relativa sanzione, mentre il mezzo a due ruote è stato posto sotto sequestro.