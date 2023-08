Un uomo e 4 bambini sullo scooter: la foto in provincia di Napoli fa il giro dei social La segnalazione fotografica è giunta al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha poi rilanciato l’immagine sui suoi canali social, denunciandone la pericolosità.

A cura di Valerio Papadia

Che le regole del Codice della Strada, a Napoli e provincia, spesso non vengano rispettate, è cosa tristemente nota. Ha dell'incredibile, però, la foto rilanciata dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) che arriva proprio dalla provincia partenopea e che, in poco tempo, ha fatto il giro dei social: a un incrocio, su uno scooter, si notano un uomo e quattro bambini, per un totale di cinque persone sul mezzo a due ruote. La foto, come sottolinea il deputato, che ha ricevuto la segnalazione, sarebbe stata scattata in via Montagna Spaccata, tra Quarto e Pozzuoli.

"Un adulto e quattro minori, tutti senza casco, in sella allo scooter, con l’aggiunta di un grosso zaino e una busta della spesa voluminosa. Un totale di cinque viaggiatori più bagagli, è pura fantascienza. Peccato che da ridere non ci sia proprio nulla. Ci sono quattro minori affidati in pessime mani, in pericolo di vita" scrive Borrelli a corredo della fotografia.

"Ma dove è il buon senso degli adulti – conclude il deputato – il naturale istinto di protezione verso i più fragili? Dove sono i presidi delle forze dell’ordine per sradicare queste consuetudini tribali, inaccettabili? Le tragedie non insegnano nulla, si persevera in comportamenti autolesionistici e diseducativi. A pagarne le spese, a volta con la vita, minori la cui unica colpa è quella di essere stati affidati a genitori irresponsabili".