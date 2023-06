Un uomo di 54 anni trovato morto in casa nel Napoletano: ha diverse ferite sul corpo L’uomo, Giuseppe Basso, è stato trovato cadavere nella sua casa di Mariglianella: sul corpo presenta diverse ferite da punta e da taglio. Indagini affidate ai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Il cadavere di un uomo di 54 anni è stato trovato nella serata di oggi, domenica 11 giugno, nella sua abitazione di Mariglianella, nella provincia di Napoli: la vittima è Giuseppe Basso. Il corpo del 54enne è stato rinvenuto sul pavimento di un appartamento al numero 5 di via Torino, dove l'uomo abitava: il cadavere presenta numerose ferite da punta e da taglio.

I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti sul posto e hanno effettuato la macabra scoperta; nell'abitazione, per i rilievi del caso, sono intervenuti anche i militari dell'Arma del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e il pubblico ministero di turno, che ha disposto le indagini del caso sulla salma. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

Sempre nella provincia di Napoli, a Giugliano per la precisione, la Polizia di Stato indaga invece su un altro cadavere, quello di Ehiosun Clement, 35 anni: il corpo è stato trovato in un'abitazione in traversa Ponte Riccio. In questo caso, il cadavere del 35enne è stato rinvenuto disteso sul letto, in una pozza di sangue, con una grossa ferita all'altezza dell'addome.