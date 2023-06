Omicidio a Giugliano, uomo trovato a letto nel sangue con un grosso taglio all’addome Il corpo di un trentacinquenne nigeriano trovato steso sul letto con un grosso taglio alla pancia. È accaduto in zona Ponte Riccio a Giugliano (Napoli).

A cura di Redazione Napoli

Omicidio a Giugliano, uno dei più grossi centri della provincia di Napoli: alla polizia poco dopo le 12.30 di oggi, 10 giugno, è stato segnalato un uomo o deceduto in un’abitazione in traversa Ponte Riccio. Si tratta della cosiddetta zona Asi, nota alla cronaca per i numerosi casi di micro e macro delinquenza avvenuti nel corso degli anni e per lo stato di degrado dell'area, dove insistono campi nomadi e abitazioni spontanee, baracche soprattutto.

Una volta arrivati, i poliziotti hanno trovato una scena orrenda: un giovane uomo steso sul letto con un grosso taglio all’addome in una pozza di sangue. Le forze dell'ordine lo hanno identificato in Ehiosun Clement, nato in Nigeria, 35 anni, regolare sul territorio nazionale. Polizia giudiziaria del commissariato di Giugliano e Squadra Mobile fanno i rilievi del caso.