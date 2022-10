Un uomo gli dà un volantino, il complice gli sfila il cellulare dalla tasca: turista derubato a Napoli Due uomini sono stati arrestati in piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli, dai Falchi della Squadra Mobile: il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.

A cura di Valerio Papadia

Uno lo distrae con il pretesto di distribuirgli un volantino; l'altro, mentre è distratto dal primo, gli sfila il cellulare dalla tasca. In questo modo un turista è stato derubato, nel pomeriggio di ieri, in piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli. I Falchi della Squadra Mobile della Questura partenopea, mentre transitavano proprio nella piazza in cui sorge la Stazione Centrale, hanno notato due uomini che, con fare sospetto, erano intenti a seguire un turista; poco dopo, uno dei due lo ha distratto porgendogli un volantino mentre l'altro, come detto, gli ha sfilato il cellulare dalla tasca del pantalone. I poliziotti sono intervenuti immediatamente e li hanno bloccati, trovandoli in possesso dello smartphone appena rubato al malcapitato turista.

In manette sono finiti L.R., 46 anni e R.C., 44 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine: i due sono stati arrestati per furto con destrezza. Il cellulare, invece, è stato restituito al legittimo proprietario.

A Napoli vietati alcolici per 24 ore

Alcolici e superalcolici vietati per 24 ore a Napoli: dalle 7 del mattino di mercoledì 12 ottobre, fino alle ore 8 del giorno successivo. Lo ha deciso il sindaco Gaetano Manfredi in vista della partite di Champions League tra la squadra partenopea e l'Ajax, che si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta proprio nella serata di domani, mercoledì 12 ottobre. La misura è stata adottata per mantenere l'ordine pubblico e cercare di evitare eventuali scontri tra i tifosi azzurri e quelli olandesi.