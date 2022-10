Napoli-Ajax, allarme tifosi: vietata per 24 ore la vendita di alcolici e superalcolici Stop alla vendita di alcolici a Napoli in occasione del match contro l’Ajax. L’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi valida già dalle 7 del mattino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto di repertorio

Stop alla vendita di alcolici tra il Centro Storico e Fuorigrotta per 24 ore: lo ha deciso il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con una apposita ordinanza sindacale, in vista della partita di Champions League tra Napoli e Ajax. Niente alcolici o superalcolici dalle 7 alle 8 del mattino successivo: l'arrivo dei tifosi dai Paesi Bassi mette in allarme, anche perché in passate occasione proprio tifosi giunti dalla riva sinistra del Reno aveva causato non pochi problemi. Tra tutti, i tifosi del Feyenoord a Roma, con il famoso episodio della fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna e scorrazzarono per tutta la Capitale causando danni e problemi di ordine pubblico per ore.

I tifosi dell'Ajax non vengono a Napoli per una partita di calcio dal lontano 12 dicembre 1969, quando ai quarti di finale un gol di Pierpaolo Manservisi bastò agli Azzurri per vincere la gara (per poi essere eliminati nel ritorno ad Amsterdam: 4-0 dopo i supplementari per la squadra in cui giocavano Johan Cruijff e Rudy Krol). Ma la prudenza, visti anche alcuni episodi di violenza da parte sia dei tifosi Azzurri sia dalla controparte Reds avvenuti in occasione dello scorso match casalingo di Champions League contro il Liverpool appare quanto mai necessaria. Ecco perché domani il comune di Napoli ha predisposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, secondo questa tabella:

dalle ore 7.00 alle ore 24.00 di mercoledì 12 ottobre 2022, all’interno dello Stadio “Diego Armando Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: da via Cinthia, altezza via Terracina – via Leopardi – via A. Doria – viale Augusto fino a Piazza Italia – via G. Cesare fino a Piazza Italia – via Campagna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri – viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare – l'intero Piazzale Tecchio – Largo Matteucci e Barsanti – via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo";

dalle ore 8.00 di mercoledì 12 ottobre 2022 sino alle ore 8.00 di giovedì 13 ottobre 2022, nelle aree di seguito indicate: Stazione Marittima di Napoli e finitimo molo Angioino, Piazza Municipio, via Cristoforo Colombo, via De Pretis, via Marchese Campodisola, via De Gasperi, via Maio di Porto, via Monserrato, via Conte Olivares, via Augusto Witting, piazza Matteo Schilizzi, via Matteo Schilizzi, via Spadari, vico dei Pezzi, via Salvatore Fusco, via San Nicola alla Dogana, via Guglielmo Melisurgo, vico Leone, piazza Francese, via Umberto Giordano, Supportico Fondo di Separazione, Aeroporto di Napoli Capodichino;

Per i trasgressori, è prevista una multa che arriva fino a 500 euro.