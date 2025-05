Un tifoso del Napoli si è già fatto tatuare il 4° Scudetto: “Vi dico cosa farò se non lo vincerà” Ciro Botta ha scelto di farsi tatuare il quarto scudetto del Napoli sulla gamba, nonostante manchi la vittoria matematica a quattro giornate dalla fine del campionato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Peppe Pace

Il primo tatuaggio del quarto scudetto del Napoli.

Non è la prima volta che Ciro Botta, tifosissimo del Napoli, fa una follia del genere. Già nel 2018 si fece tatuare il terzo scudetto, nonostante il Napoli di Sarri non sia riuscito nell'impresa, anche se per pochissimo. L'anno dello scudetto invece riuscì a farsi autografarele braccia dai giocatori del Napoli a Castelvolturno, dove il club si allena, per poi andare a farsi tatuare le firme. Stavolta il tatuaggio del quarto scudetto arriva a quattro giornate dalla fine, quando il Napoli è a +3 dall'Inter e mancano ancora quattro giornate alla fine del campionato: "Me lo sento, sento che il Napoli vincerà questo scudetto, per me è un atto di fede". Ciro Botta, di professione elettricista, è il primo tifoso del Napoli a farsi tatuare il quarto scudetto.

"So che mi insulteranno e mi criticheranno"

Raggiungiamo Ciro a casa sua a Monterusciello, in provincia di Napoli, mentre Victoria Cavaliere, tattoo artist napoletana, è già all'opera: "Anche io sono tifosa ed ero contraria a tatuare uno scudetto prima del tempo, ma visto che si tratta di Ciro, che non è nuovo a queste follie, ho fatto un'eccezione". Dal canto suo Ciro è già pronto a incassare critiche e insulti: "Me ne sbatto, come ho sempre fatto, mi è già successo nel 2018, quando mi sono fatto tatuare il terzo scudetto. La mia è una passione, nulla di quello che faccio per il Napoli è a scopo di visibilità o di soldi, a meno che non siano eventi di beneficenza oppure organizzati a beneficio della comunità, come quando proposi al Comune di Monterusciello di regalare le maglie del Napoli agli studenti più volenterosi o come quando organizzai nel mio quartiere i festeggiamenti per il terzo scudetto, coinvolgendo migliaia di persone".

Ciro Botta, tifosissimo del Napoli.

Il tatuaggio è composto da una scritta e dall'immagine del quarto scudetto che viene afferrato e strappato da una mano: "La mano che afferra lo scudetto fino a strapparne un lembo simboleggia il modo in cui la nostra squadra del cuore lo ha conquistato, contro ogni previsione e contro ogni statistica".

La scritta in alto invece recita così: "Sei arrivato inaspettato, Con Te – in riferimento all'allenatore Antonio Conte – un altro sogno si è realizzato". Alla domanda su cosa farai nel caso in cui il Napoli non riuscisse a vincere lo scudetto, Ciro è categorico: "Non importa, per me ha comunque un significato, perché al di là di come finirà, quest'anno il Napoli ci ha fatto emozionare. Sono certo che il Napoli vincerà il quarto scudetto, ma se non dovesse accadere pazienza, vuol dire che il mio tatuaggio sarà di buon auspicio per il futuro, come è stato il tatuaggio del terzo scudetto che ho realizzato 4 anni prima che il Napoli di Spalletti lo vincesse. Se invece, come sono certo, il Napoli vincerà lo scudetto, allora chiamerò di nuovo la tatuatrice e lo farò riempire coi colori del tricolore".