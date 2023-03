Un sottomarino missilistico americano nel golfo di Napoli Visita nel Golfo di Napoli del sottomarino nucleare americano USS Florida. Già in passato altri sottomarini erano stati in città.

A cura di Pierluigi Frattasi

Visita nel Golfo di Napoli del sottomarino nucleare americano lanciamissili USS Florida. La grande imbarcazione è stata avvistata da ieri da tantissime persone al largo del capoluogo partenopeo, suscitando la curiosità di migliaia di persone. L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America a Roma ha poi pubblicato questa mattina le foto sulla sua pagina Facebook ufficiale: "Vista mozzafiato sul Vesuvio dallo USS Florida (SSGN 729) – scrive la U.S. Embassy to Italy – Ambasciata Americana a Roma – che ha fatto una breve sosta a Napoli per rifornimenti. La visita è segno della forte partnership USA-Italia, mentre i nostri Paesi continuano a lavorare insieme per un'Europa sicura, stabile e prospera".

Il sottomarino americano a Napoli per rifornimenti

Il precedente sottomarino simile a questo 728 era stato a Napoli nel 2011. Lo USS Florida è arrivato a Napoli per caricare provviste alimentari e passeggeri. Dopodiché si immergerà di nuovo nelle acque del Tirreno per proseguire la sua navigazione. Sulla pagina dell'Ambasciata Americana sono state pubblicate delle immagini spettacolari del sottomarino nel Golfo, con lo sfondo del Vesuvio. Da ieri, circolano in rete altre inquadrature della grande imbarcazione militare, ripresa con lo sfondo di Capri e anche del Lungomare di via Caracciolo.

Lo USS Florida è un sottomarino di clase Ohio, a propulsione nucleare, che trasporta e lancia missili da crociera (SLCM e missili anti-nave ) come armamento principale. I missili migliorano notevolmente la capacità di una nave di attaccare sulla superficie e colpire bersagli terrestri, mentre i siluri sono impiegati per operazioni furtive.