"Un solo bus R2 in tutta Napoli, manca l'autista: attese di 3 ore alle fermate domenica" La denuncia del sindacato Usb: "Poco personale, bisogna assumere". Assoutenti Campania: "Troppi ritardi sull'R2, pronti a denunciare"

A cura di Pierluigi Frattasi

Un solo bus sulla linea R2 dell'Anm, quella a lunga percorrenza, per tutta la città di Napoli. La domenica pomeriggio, in pieno agosto, i mezzi pubblici sono ridotti all'osso. Se manca un solo autista, i trasporti scompaiono. E la gente si affolla alle fermate, sotto il caldo rovente, aspettando per ore un pullman che non arriverà mai. È quello che è accaduto domenica 18 agosto scorso, come denuncia il sindacato USB, con Adolfo Vallini. Il conducente, ovviamente, è bene premettere, non ha nessuna colpa. Ci sono molti motivi, tutti legittimi, per i quali un lavoratore può essere impossibilitato ad andare a lavoro: una malattia, un imprevisto. Tutti casi previsti e regolati dalla normativa.

Un solo R2 per tutta Napoli la domenica: "Servizio all'osso"

Domenica scorsa sulla linea R2 c'era un solo bus attivo. Il turno delle 18,00, però, è rimasto scoperto. Il pullman in servizio, quindi, è tornato in deposito. Sulla stessa tratta non è passato più nulla, fino alle 20,50, quando è partito il bus notturno dal parcheggio Brin. Per tre ore i passeggeri sono rimasti in attesa alle fermate di un bus. "Una volta – racconta Adolfo Vallini (Usb) – allo stazionamento dei bus c'erano gli autisti cosiddetti ‘disponibili', pronti a sostituire i colleghi in caso di necessità. Oggi non ci sono più, è chiaro che se viene a mancare un autista per qualche motivo, il trasporto si ferma e le code alle fermate si allungano. L'attuale direttore del trasporto di superficie fa quello che può, ma evidentemente ancora non basta".

Bisogna anche dire che il tragitto dell'R2 è molto simile a quello della linea metropolitana, ma i due non sono perfettamente coincidenti. Per Vallini, "Il servizio è ridotto all'osso, cosi come avviene tutti gli anni per effetto delle ferie del personale. Una situazione imbarazzante che potrebbe trovare una facile risoluzione assumendo lavoratori stagionali. L'amministrazione comunale, nonostante molti napoletani abbiano preferito trascorrere le vacanze in città e Napoli sia strapiena di turisti, non è capace di offrire un servizio di trasporto capace di soddisfare la domanda di mobilità. A cominciare dalla linea 6 ancora a mezzo servizio e la soppressione dei prolungamenti del venerdì e sabato su linea 1. Su quest'ultimo punto risultano incomprensibili le ragioni visto che il personale di stazione e quello dei treni risulta in numero sufficiente a garantire il normale funzionamento della metropolitana anche ad agosto".

Assoutenti Campania: "Troppi ritardi sull'R2"

Sulla vicenda interviene l'associazione Assoutenti Campania, con il presidente Roberto Capasso:

Segnaliamo i ritardi del pullman R2 che anche in agosto, con una riduzione del traffico di almeno il 50 per cento, lascia turisti e pendolari sulla fermata per più di mezz'ora. Attiveremo un monitoraggio sulla linea e poi avanzemo eventuali rimostranze all'Anm e all' Autorità Regolazione Trasporti".