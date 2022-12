Un recinto con cinque cinghiali e un maiale in giardino: denunciato un uomo in Irpinia Un uomo di 62 anni è stato denunciato dai carabinieri a Gesualdo, in provincia di Avellino: aveva messo in un recinto cinque cinghiali ed un maiali rubati dal loro habitat naturale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Cinque cinghiali e un maiale tenuti in un recinto, senza identificazione né provenienza. Un uomo di 62 anni è stato denunciato a Gesualdo, in provincia di Avellino, e dovrà ora rispondere di furto aggravato e detenzione di suini in assenza di marchio auricolare. La scoperta è stata fatta dai carabinieri forestali della stazione di Mirabella Eclano, che ha denunciato in stato di libertà l'uomo mentre ha sequestrato gli animali, affidandoli ai medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale. L'uomo è stato anche multato per diecimila euro.

La scoperta dei carabinieri a Gesualdo, in Irpinia

Tutto è accaduto nel comune di Gesualdo, in alta Irpinia: qui i militari dell'Arma erano impegnati in un controllo sulla diffusione di malattie animali, quando hanno scoperto che l'uomo aveva all'interno della sua proprietà allestito un recinto di circa 200 metri quadrati, con all'interno ben cinque cinghiali di colore nero e marrone da circa 50 chili l'uno, nonché un maiale. Tutti gli animali erano privi di sistemi di identificazione.

La denuncia e il sequestro degli animali

Dai controlli, è emerso che gli stessi animali erano stati rubati dal proprio habitat naturale e portati nel recinto di sua proprietà, per non meglio precisati scopi. Alla fine, i cinque cinghiali ed il maiale sono stati posti sotto sequestro, mentre l'uomo è stato prima sanzionato per diecimila euro e poi denunciato a piede libero per furto aggravato e detenzione di suini in assenza di marchio auricolare. Gli animali sono stati affidati ai medici veterinari intervenuti assieme ai carabinieri, per i controlli del caso.