in foto: Il professor Carlo Mazzone di Ceppaloni (Benevento).

C'è anche un professore di informatica italiano tra i dieci migliori docenti al mondo: è Carlo Mazzone, 55 anni, di Ceppaloni in provincia di Benevento. Ora, il docente dell'istituto tecnico industriale "G. B. Bosco Lucarelli" di Benevento "sfiderà" altri nove suoi colleghi da tutto il pianeta per aggiudicarsi il Global Teacher Prize 2020, che vedrà non solo la "gloria" ma anche un milioni di dollari cash ha utilizzare in progetti per la scuola. Il progetto, giusto alla sesta edizione, ha visto ai nastri di partenza ben dodicimila insegnanti di 140 diversi paesi da ogni angolo del globo.

I complimenti per lui sono arrivati anche dal ministro dell'istruzione Lucia Azzolina: "Complimenti e in bocca al lupo a Carlo Mazzone, primo italiano a conquistare un posto nella decina finale dei migliori insegnanti del mondo", ha commentato la Azzolina, "Mazzone insegna in un territorio difficile, ad alta disoccupazione e rischio di abbandono scolastico. Un territorio dal quale i giovani fuggono per trovare lavoro", ha proseguito la Azzolina, che ha anche aggiunto che "coi suoi progetti, questo brillante docente è riuscito a portare le sue studentesse e i suoi studenti a partecipare con successo a premi internazionali e locali sull'imprenditoria giovanile. Grazie Carlo per tutto ciò che fai e i miei migliori auguri per questo riconoscimento".

Oltre a Carlo Mazzone, omonimo senza alcuna parentela con il più noto storico allenatore di calcio, ci sono altri insegnanti che provengono da paesi dove il sistema d'istruzione è ai vertici internazionali: da Jamie Frost (Inghilterra) a Mokhudu Cynthia Machaba (Sudafrica), passando per Leah Juelke (Stati Uniti d'America) e Yun Jeong-hyun (Corea del Sud). Non ci sarà premiazione dal vivo, causa coronavirus: il nome del vincitore sarà svelato con una cerimonia via internet che si terrà il 3 dicembre in streaming dal Museo di Storia Naturale di Londra. Mazzone, che proviene da una famiglia di umanisti ma tutti insegnanti a loro volta, si è appassionato fin da piccolo all'informativa, prima di diventarne docente a sua volta. E che ora, dopo essere entrato nella Top Ten dei docenti mondiali, proverà a diventare il numero uno in assoluto. Un premio, il Global Teacher Prize, patrocinato anche dall'Unesco ed organizzato da Sunny Varkey, imprenditore e filantropo nato in India ma residente da tempo a Dubai, che da sei anni ha organizzato questa "competizione" virtuale con un milione di dollari in palio che il vincitore investirà in progetti per i propri studenti.