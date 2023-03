“Un posto al sole” si gira a Posillipo: set in via Petrarca per un giorno Un giorno di riprese cinematografiche, dalle 6 alle 22, in via Petrarca a Posillipo per la soap italiana più longeva.

“Un posto al sole” si gira a Posillipo, in via Petrarca, tra i civici 197 e 199, una delle strade più panoramiche della città, con lo sfondo del Vesuvio e di Capri ad incorniciare il Golfo di Napoli. Si tratta di una delle non frequentissime scene girate in esterna per la soap italiana ambientata a Palazzo Palladini. Le riprese cinematografiche sono previste in questi giorni dalle 6 del mattino alle 22,00. Il Comune di Napoli ha anche predisposto un piano traffico con divieto di sosta per il tempo necessario alle riprese.

I luoghi di Un posto al sole

"Un posto al sole" è la fiction italiana più longeva di sempre, con più di seimila puntate andate in onda in oltre 25 anni e generazioni di spettatori cresciuti con le sue storie. Tra gli altri luoghi caratteristici della serie Tv di Rai Tre, ripresi anche nella sigla iniziale, figurano, anche il Lungomare Caracciolo a via Dei Mille, da Castel Sant'Elmo a piazza dei Martiri. E ancora: il Duomo, San Domenico Maggiore, la Gaiola, i Decumani, Maschio Angioino e Castel dell'Ovo, piazza Borsa, la Mostra d'Oltremare, Nisida e il pontile Nord di Bagnoli.

Nel corso degli anni anche le location della sigla sono cambiate, con l'aggiunta ad esempio di altri luoghi iconici di Napoli, come piazza Borsa (ovvero piazza Bovio, dove c'è la sede della Camera di Commercio). Negli scorsi anni figurava anche la Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta, ma ci sono altri posti bellissimi come il Museo Archeologico Nazionale, il Teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e infine anche Palazzo Reale.

Resta immutata la sigla che introduce alle storie di Palazzo Palladini: è la canzone omonima scritta da Antonio Annona e Bruno Lanza e interpretata da Monica Sarnelli («Un nuovo giorno è qui / Anche per noi / Un mondo più vero /Si sveglierà…).