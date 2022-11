Un Posto al Sole, incidente stradale per Walter Melchionda che interpreta il vigile Cotugno L’incidente si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì a Sicignano degli Alburni, nella provincia di Salerno, dove l’attore abita.

A cura di Valerio Papadia

Walter Melchionda nei panni di Luigi Cotugno in "Upas"

Disavventura per l'attore Walter Melchionda, volto noto agli appassionati di una delle fiction più amate della televisione italiana, l'ultraventennale "Un Posto al Sole": nella notte tra martedì e mercoledì, l'attore è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale a Sicignano degli Alburni, cittadina nella provincia di Salerno nella quale abita.

Stando a una prima ricostruzione degli eventi, Melchionda si trovava a bordo della sua automobile, una Kia, quando ha perso improvvisamente il controllo della vettura, che è uscita fuori strada e ha terminato la sua corsa in un canale di scolo ai lati della carreggiata, ribaltandosi. Nessuna conseguenza grave per l'attore, che ha riportato soltanto qualche escoriazione e qualche contusione. Sul posto anche le forze dell'ordine per determinare la dinamica dell'incidente.

L'attore in "Upas" interpreta il vigile Luigi Cotugno

Anche se non è uno dei protagonisti, Walter Melchionda è un personaggio molto amato dai fan di "Un Posto al Sole": nella fiction di Rai Tre, l'attore interpreta il vigile urbano Luigi Cotugno, soprannominato "Coty". Attualmente, il suo personaggio non compare nelle puntate che stanno andando in onda in queste settimane, ma in molti auspicano un ritorno del simpatico vigili che l'attore salernitano interpreta nella fiction.

Oltre a "Un Posto al Sole", che gli ha dato la notorietà al grande pubblico, Melchionda ha recitato tanto a teatro, ma anche in altre note fiction Rai, come ad esempio "Don Matteo".