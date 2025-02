“Un parcheggiatore abusivo ha tentato di aggredirmi”: la denuncia del deputato Borrelli

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un tentativo di aggressione, da parte di un parcheggiatore abusivo, al deputato Francesco Emilio Borrelli: lo ha denunciato lo stesso parlamentare dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che spiega come ad evitare il peggio ci abbiano pensato gli agenti della sua scorta. "I parcheggiatori abusivi non sono per nulla intimoriti. Quando cala la sera si impossessano delle strade della nostra città imponendo con violenza la loro forza criminale, e i loro guadagni continuano ad aumentare", ha spiegato Borrelli.

Solo pochi giorni fa erano arrivate tre condanne in primo grado per l'aggressione che Francesco Emilio Borrelli aveva subito il 29 agosto 2020, nel parcheggio dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. All'uomo sono stati inflitti 2 anni e mezzo di carcere, mentre alle due donne la condanna inflitta è stata di due anni e quattro mesi. Il giudice ha anche disposto una provvisionale di tremila euro.

Qualche sera fa, dunque, una nuova aggressione, questa volta nel quartiere di Santa Lucia e da parte di un parcheggiatore abusivo: "Sono un vero e proprio esercito a servizio della camorra, come dimostrato dalle ultime indagini, in grado di controllare intere porzioni di territorio con guadagni da milioni di euro all'anno. C'è un senso di impunità dilagante, non temono la legge anzi la sfidano in continuazione, come l'abusivo che ha tentato di aggredirmi la scorsa notte".

Il deputato ha quindi chiosato che "contro questi criminali bisogna agire con il pugno di ferro, servono leggi ad hoc se si vuole davvero estirpare questa piaga che ogni giorno inquina e distrugge la nostra città. Non sono semplici delinquenti, tutte le indagini dimostrano che queste persone sono al servizio della criminalità organizzata, il che li rende altamente pericolosi e per questo vanno fermati".