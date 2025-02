Tre condanne per l’aggressione a Francesco Borrelli davanti l’ospedale San Giovanni Bosco

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tre condanne per l'aggressione a Francesco Emilio Borrelli dell'estate 2020: sono stati condannati in primo grado due donne ed un uomo che aggredirono l'allora consigliere regionale della Campania, oggi deputato al Parlamento per l'Alleanza Verdi-Sinistra, nel parcheggio dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. All'uomo sono stati inflitti 2 anni e mezzo di carcere, mentre alle due donne la condanna inflitta è stata di due anni e quattro mesi. Il giudice ha anche disposto una provvisionale di tremila euro.

Il fatto avvenne il 29 agosto del 2020, quando Borrelli si era recato all'ingresso del nosocomio dove nei giorni precedenti aveva portato alla luce il problema dei parcheggiatori abusivi che imponevano il pagamento di un obolo ai pazienti e ai parenti che dovevano lasciare l'automobile per entrare nell'ospedale. Ad un certo punto, venne colpito da un forte pugno al volto che gli aveva fratturato le ossa nasali. Tramortito, è rovinato sull'asfalto ed è stato colpito da calci e schiaffi anche sferrati due donne. Una sua collaboratrice, nel frattempo, aveva ripreso il tutto: all'aggressione si era poi unito anche un uomo. Alla fine, Borrelli riportò una frattura alle ossa nasali e un trauma cranico, con prognosi di 20 giorni. Le immagini della sua aggressione fecero immediatamente il giro della Rete e portarono ad una solidarietà pressoché unanime da parte del mondo politico ed istituzionale, oltre che da parte dei cittadini. Proprio sul San Giovanni Bosco, come spiegò lo stesso Borrelli in una intervista a Fanpage.it pochi giorni dopo, aveva speso molta della sua attività amministrativa dei cinque anni precedenti.