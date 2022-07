Un milione e 200mila euro nascosti dietro il passeggino: coppia denunciata per riciclaggio Un uomo e una donna, originari di Roma, sono stati denunciati per riciclaggio dalla Guardia di Finanza ad Atena Lucana, nella provincia di Salerno.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

È stata grande la sorpresa dei militari della Guardia di Finanza quando, nel corso di un normale controllo, a quello che viene comunemente indicato come "posto di blocco", hanno fermato un'automobile e hanno scoperto, al suo interno, un milione e 200mila euro in contanti: è accaduto sull'Autostrada A2, allo svincolo di Atena Lucana, nella provincia di Salerno. I finanzieri della tenenza di Sala Consilina, impegnati come detto in un ordinario servizio di controllo, hanno fermato un'automobile con a bordo una giovane coppia e il loro neonato: all'alt dei militari delle Fiamme Gialle è apparso subito molto nervoso, motivo per cui gli operatori hanno deciso di procedere a un controllo approfondito della vettura.

Alla richiesta di aprire il bagagliaio, il conducente è apparso ancora più nervoso ma, seppur con riluttanza, ha dovuto obbedire alla richiesta dei finanzieri: nel vano dietro l'auto, incastrate tra il passeggino del neonato e una valigia, i militari hanno rinvenuto numerose banconote, di vario taglio, per un totale di 1 milione e 200mila euro. La coppia a bordo dell'auto non ha saputo fornire informazioni circa la provenienza di quel denaro, così i finanzieri hanno deciso di approfondire i controlli sul loro conto, ravvisando una notevole sproporzione tra la cifra che si trovava nel bagagliaio e i redditi dichiarati dai due. Secondo quanto disposto dalla normativa vigente sulla circolazione valutaria, l'ingente quantitativo di denaro è stato sottoposto a sequestro preventivo, mentre l'uomo e la donna sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Salerno per riciclaggio.