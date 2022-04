Un intero bosco di 12mila metri quadri distrutto per costruire un maneggio: 4 denunciati Accade a Palma Campania, nella provincia di Napoli: qui, un’intera area boschiva sottoposta a vincolo è stata distrutta per lasciare spazio a un maneggio.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Non si sono fatti scrupoli a distruggere un intero bosco, un'area di 12mila metri quadri sottoposta a vincolo paesaggistico, per costruire un maneggio: per questo, 4 persone sono state denunciate dai carabinieri a Palma Campania, nella provincia di Napoli. Nella fattispecie, durante controlli mirati a contrastare i reati ambientali, i carabinieri forestali della stazione di Roccarainola si sono imbattuti in un'area verde che era stata completamente disboscata: qui, come hanno potuto constatare i militari dell'Arma, mezzi meccanici e operai stavano abbattendo alberi per costruire un maneggio, oltretutto in un cantiere completamente abusivo, che non aveva mai ricevuto le necessarie autorizzazioni per essere aperto.

L'habitat del bosco compromesso dai lavori

Quattro persone, come detto, sono state denunciate: si tratta del rappresentante legale della ditta che stava eseguendo i lavori, del direttore degli stessi, del gestore dell'area e di un architetto del Comune di Palma Campania. L'intero bosco di 12mila metri quadri è stato completamente distrutto, così come è stato compromesso l'intero habitat naturale dell'area, ritenuta di interesse comunitario.

A Caivano sequestrate shopper per la spesa illegali

Sempre nell'ambito dei controlli in materia di reati ambientali, a Caivano, ancora nel Napoletano, i carabinieri forestali del capoluogo hanno sequestrato 320 chili di shopper per la spesa. Il responsabile, un 37enne, è stato denunciato per commercio e produzione illecita di prodotti plastici senza titoli abilitativi: per lui è scattata anche una sanzione amministrativa di 5mila euro.