Un caso di West Nile alla base della Marina USA a Napoli: i consigli degli americani per evitare contagi

C'è un caso di Virus West Nile tra il personale della US Naval Support Activity di Napoli, la base della Marina Militare degli Stati Uniti che sorge all'aeroporto di Capodichino: a rendere noto l'accaduto è stata proprio la base militare statunitense. Dall'inizio di questa estate 2025, come ricorda la US NSA di Napoli, in Campania si sono registrati 67 casi di West Nile: 39 a Napoli, 28 a Caserta e 3 a Salerno; sono sette i decessi che, purtroppo, si sono registrati nella regione a causa del virus.

Virus West Nile, i consigli della US Naval Support Activity di Napoli

E così, dopo la conferma di un caso tra le migliaia di uomini e donne che vanno a formare il personale di stanza alla US Naval Support Activity di Napoli, la base della Marina Militare statunitense a Capodichino ha fornito al personale, ma anche alla cittadinanza, alcuni consigli utili per evitare il contagio:

Scolare l'acqua stagnante (come ad esempio da secchi, sottovasi, grondaie o teloni);

Indossare maniche lunghi e pantaloni lunghi; prendere in considerazioni indumenti o accessori con permetrina;

Difendersi con repellenti registrati dall'EPA, soprattutto all'alba e al tramonto; tenere lontane le zanzare riparando o utilizzando zanzariere a porte e finestre.

In aggiunta, la NSA di Napoli consiglia di rivolgersi al proprio medico curante se, dopo una puntura di zanzara, si dovesse avvertire febbre, mal di testa, nausea, affaticamento o dolori al corpo. In caso di febbre alta, torcicollo o confusione, rivolgersi invece ai presidi ospedalieri.