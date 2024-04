Un caso di meningite a Solofra: 45enne in condizioni critiche al Cotugno di Napoli

video suggerito

Un uomo di 45 anni è ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli per meningite. Si tratta di un uomo originario di Solofra, in provincia di Avellino: il sindaco della cittadina irpina, Nicola Moretti, ha invitato la popolazione a non farsi prendere dal panico, e che l'episodio è costantemente sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

La vicenda è iniziata qualche giorno fa, quando l'uomo ha accusato un improvviso malore in casa: portato d'urgenza in ospedale al San Giuseppe Moscati di Avellino, dopo l'esito degli esami e la diagnosi di meningite, per lui è stato disposto il trasferimento all'ospedale Cotugno di Napoli, centro di riferimento per malattie infettive. Ricoverato in terapia intensiva, l'uomo è costantemente seguito dai medici del nosocomio napoletano. Ma in paese, la notizia è diventata subito di "pubblico" dominio. Da qui gli inviti del primo cittadino alla calma: "La situazione è sotto controllo", ha spiegato Nicola Moretti, sindaco di Solofra, "L'uomo è stato ricoverato, sono in contatto con la famiglia: il fratello e la moglie sono fiduciosi, e così anche noi", invitando ancora una volta alla calma: "Nessun allarmismo, la situazione è sotto controllo". Le sue condizioni sono stabili ma critiche: domani, lunedì 8 aprile, si sapranno nuove informazioni sulle sue condizioni di salute. La speranza per amici e familiari è che l'uomo possa guarire e ritornare presto a casa.