Un carro funebre in giro tra Cilento e Costiera: è stato trasformato in un camper da un turista Un vecchio carro funebre degli anni Novanta trasformato in un mini camper da un singolare turista, che in questi giorni è stato avvistato tra Cilento e Costiera Amalfitana.

A cura di Valerio Papadia

A qualcuno potrebbe sembrare macabro, di cattivo gusto, sicuramente eccentrico: non capita infatti tutti i giorni di imbattersi in un carro funebre trasformato in un camper, con tanto di letto e cucinino. È però quanto accaduto tra Cilento e Costiera Amalfitana, nel Salernitano, dove negli ultimi giorni tante persone hanno avvistato un vecchio carro funebre – si tratta di un Mercedes E risalente agli anni Novanta – andare in giro o sostare nei luoghi di interesse turistico. Il carro è stato ad esempio avvistato a Marina di Camerota, ma anche a Tramonti, Ravello e Positano: è probabile, dunque, che l'uomo che lo guida abbia intrapreso un bel giro turistico tra le bellezze della nostra regione, visto che si è spinto fino alla provincia di Matera, dove pure è stato avvistato nelle scorse ore.

Fatto sta che la presenza del carro funebre non è passata inosservata tra il Cilento e la Costiera, e lo stupore deve essere stato ancora maggiore quando è balzato all'occhio che quel carro era stato trasformato in un camper e che qualcuno dormiva al suo interno: in molti lo hanno fotografato e hanno poi pubblicato le immagini sui social network.