Un carabiniere dell’anticamorra in Call of Duty: è Salvatrice Muselli, detta “Stiletto” Nel nuovo capitolo di Call of Duty, “Modern Warfare 2” tra i personaggi giocabili c’è un carabiniere dell’anticamorra: è Salvatrice Muselli, detta “Stiletto”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La prima immagine di Salvatrice Muselli, detta "Stiletto". Foto / Activision

Un carabiniere dell'anticamorra nel nuovo capitolo di Call of Duty: Modern Warfare 2, rilasciato nelle scorse ore in pre-order e disponibile sul libero mercato a partire dal 28 ottobre. Si tratta di Salvatrice Muselli, detta Stiletto, ed è il terzo corpo militare italiane che fa il suo esordio nel popolare gioco di guerra dell'Activion. Nome e cognome tipicamente meridionali (quello di Muselli è uno dei cognomi più diffusi tra Napoli e Provincia: basti ricordare l'attore Arturo Muselli, che interpreta "Sangue Blu" in Gomorra), sarà uno dei nuovi personaggi giocabili anche in multiplayer. Non sono ancora disponibili le skin di gioco, ovvero le divise: ma dall'anteprima sembrerebbe che come già visto con i Lagunari dell'Esercito, l'attenzione al dettaglio si confermerà altissima.

Salvatrice Muselli, della "Stiletto": dall'anticamorra all'antiterrorismo

Salvatrice Muselli viene definita "freddissima specialista della guerriglia urbana", che proviene dalla lotta alla camorra e dalle task force antimafia e antidroga dei Carabinieri, spostandosi ora nell'antiterrorismo su scala internazionale e dunque nelle vicende di gioco di Call of Duty Modern Warfare 2. Nella scheda completa si legge:

Salvatrice “Stiletto” Muselli: italiana, membro delle Task Force antimafia e antidroga dei Carabinieri, quest’agente è nota per il suo stiletto a scatto. Freddissima specialista della guerriglia urbana. Ha utilizzato la propria esperienza contro la Camorra per addestrare le forze di polizia contro altre organizzazioni criminali e cellule terroristiche, tra cui quelle di Las Almas.

Il precedente dei Lagunari e del Rovazzi paracadutista Col Moschin

Non è la prima volta che in Call of Duty si può giocare con personaggi delle forze militari italiane. Se i carabinieri sono all'esordio, in precedenza era toccato al personaggio Sergio Sulla, interpretato da Fabio Rovazzi, ex componente del nono Reggimento d'assalto paracadutisti Col Moschin, "con la passione per i film di Sergio Leone e per il genere spaghetti Western", come si legge nella sua scheda.

Ancora più noti, invece, i Lagunari: anche se si tratta di un soldato "anonimo" (ovvero senza una bio e un nome proprio), si è trattato di uno dei più apprezzati, anche per l'accuratezza delle immagini della divisa. Il reggimento Lagunari Serenissima, che è anche l’unico reparto di fanteria d’assalto anfibio dell’Esercito Italiano, è infatti ancora oggi diffusissimo nelle partite in multiplayer, e non è raro imbattersi in team italiani che sfoggiano tutti la medesima divisa dell'esercito.