Un autobus dell'Air Campania a fuoco: il mezzo distrutto dalla fiamme a Paternopoli Un bus dell'Air Campania è andato in fiamme a Paternopoli, in provincia di Avellino. Non ci sono feriti, carabinieri e vigili del fuoco sul posto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il mezzo dell'Air Campania andato in fiamme

Un autobus dell'Air Campania è andato a fuoco a Paternopoli, in provincia di Avellino. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. L'incendio sarebbe dovuto a un corto circuito: le fiamme sono divampate in fase di parcheggio al capolinea. Non ci sono feriti: sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della compagnia di Montella per le indagini del caso.

La vicenda è accaduta poco dopo le 15.30 di quest'oggi su via San Nicola a Paternopoli: a bordo del mezzo dell'Air Campania non vi erano passeggeri, ma soltanto l'autista, che è riuscito a mettersi in salvo appena ha visto che le fiamme stavano avvolgendo il mezzo. La sala operativa dei Vigili del Fuoco del comando di Avellino ha quindi inviato sul posto la squadra del distaccamento di Grottaminarda e una dalla sede centrale del capoluogo irpino, entrambe supportate da una autobotte proveniente a sua volta sempre da Avellino. Le fiamme sono state spente, mettendo anche in sicurezza l'intera area dove è accaduto l'incendio. I carabinieri di Montella hanno invece iniziato i rilievi e le indagini del caso: si pensa che l'incendio sia stato dovuto ad un corto circuito all'interno del mezzo.

I carabinieri di Montella sul luogo dell'incendio, in via San Nicola a Paternopoli (Avellino)